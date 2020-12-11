لليوم الـ”19″ على التوالي.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وضواحيها

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انقطاع متواصل لمياه الشرب عن مدينة مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر والقرى المحيطة بها في ريف الحسكة، وذلك لليوم الـ”19″ على التوالي، بسبب توقف محطة “علوك” بريف رأس العين “سري كانييه” عن العمل، على خلفية انقطاع الكهرباء التي تغذي المحطة، والقادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب مصادر المرصد السوري، تشهد مدينة الحسكة وضواحيها ومنطقة تل تمر والقُرى المحيطة بها أزمة خانقة في تأمين المياه، حيث وصل سعر برميل المياه الواحد إلى “1000” ليرة سورية، بالإضافة إلى صعوبات في تأمينه.

ونشر المرصد السوري في 5 ديسمير/ كانون الأول الجاري، أن القوات الروسية ونظيرتها التركية تساهم في عملية إصلاح الأعطال في محطة علوك المتوقفة عن تغذية مدينة الحسكة وأجزاء من أريافها بمياه الشرب منذ 72 ساعة فائتة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القوات الروسية ترافق عمال الصيانة التابعين لمؤسسات النظام السوري على مدى 3 أيام متتالية إلى قرية كسرى التي تعتبر الخط الفاصل مع مناطق “نبع السلام”، ثم يتوجه عمال الصيانة برفقة عربات تركية إلى محطة علوك لصيانة الأعطال الكهربائية والأسلاك الناقلة للتيار الكهربائي.

على صعيد متصل، هددت الفصائل الموالية لتركيا عمال الصيانة بتوقيف آبار المحطة عن ضخ المياه، في حال وصول كمية الكهرباء أقل من 10 ميغا واط.

مصادر المرصد السوري أكدت أن الأعطال المتكررة في خطوط نقل الكهرباء تسببها الحمولة الزائدة، حيث تسمح الفصائل الموالية لتركيا لأصحاب المشاريع الزراعية مقابل الرشوة استجرار الكهرباء بطريقة غير شرعية من خطوط نقل الكهرباء المخصصة للمحطة، لتشغيل غطاسات المياه خاصة، ما يتسبب بانهيار الشبكة الكهربائية بعد وصول قيمة الاستهلاك إلى نحو 10 ميغا واط، بينما لا تزيد قيمة استهلاك المحطة من الكهرباء 3.5 ميغا واط.