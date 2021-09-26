لليوم للثاني على التوالي.. الطيران الروسي يقصف مناطق نفوذ الأتراك وفصائل “الجيش الوطني” بريف عفرين

محافظة حلب: المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، غارة جوية نفذتها المقاتلات الروسية على منطقة باصلحايا وغارة على جبل الأحلام في ناحية شيراوا في ريف عفرين ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” ، وذلك في إطار التصعيد الروسي على منطقة “غصن الزيتون” لليوم الثاني على التوالي.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأمس بأن الطائرات الروسية جددت غاراتها على منطقة “غصن الزيتون” في ريف حلب، للمرة الثانية خلال اليوم، حيث قصفت طائرة حربية بالصواريخ، محاور قرى باصوفان وبراد بمنطقة “غصن الزيتون” شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، رصد نشطاء المرصد السوري، اشتباكات متقطعة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية حربل بريف حلب الشمالي، تزامنًا مع اشتباكات مماثلة بين قوات النظام والقوات التركية على محو تادف بريف حلب.