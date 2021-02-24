لمطالبة هيئة تحرير الشام بالإفراج عن أحد عناصرها.. وقفة احتجاجية في مخيم باريشا بريف إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية ضمن مخيم باريشا بريف إدلب، تطالب هيئة تحرير الشام بالإفراج عن عنصر لديها اعتقلته تحرير الشام بوقت سابق، ورفع أطفال ومنهم اطفال المعتقل لافتات كتب على بعضها “خذوني فداء لأبي.. وهيئة تحرير الشام لا تحرميني من أبي.. والحرية ليوسف رحال أبو مالك”، الجدير بالذكر أن شقيق المعتقل وهو طبيب طالب أبو محمد الجولاني متزعم تحرير الشام بالإفراج عن شقيقه عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الطبيب قد جرى اعتقاله من قبل الهيئة بوقت سابق أيضاً قبل الإفراج عنه، ووفق لكلام الطبيب فقد شاهد تعذيب وحشي في سجون الهيئة يشابه التعذيب الممارس من قبل أجهزة النظام الأمنية في معتقلات نظام بشار الأسد.