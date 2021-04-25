“لممارسة طقوسهم وأخذ المباركة”.. قافلة “زوار شيعة” تصل من العراق إلى مزار عين علي بدير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قافلة “زوار شيعة” وصلت صباح اليوم الأحد إلى مزار “عين علي” جنوب الميادين بريف دير الزور الشرقي، قادمة من الأراضي العراقية، حيث أقام الزوار “الطقوس الشيعية” وقاموا “بأخذ المباركة من ماء النبع وتراب المنطقة”، وكان المرصد السوري نشر في التاسع من الشهر الجاري، أن ميليشيا “لواء فاطميون” الأفغانية، عمدت إلى تخريج دفعة جديدة من المنتسبين إليها حديثاً، ويبلغ تعداد الدفعة نحو 52 شخص، حيث جرى نقلهم من معسكر الميليشيا الواقع ضمن منطقة المزارع ببادية الميادين شرقي دير الزور، إلى “مزار عين علي” جنوب الميادين، وذلك لتطبيق طقوس “لواء فاطميون”، وهي “دهن وجوه العناصر بالطين المتواجد عند المزار” و”التبرك بماء العين” أي أخذ المباركة من الماء هناك، ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الميليشيا تفرض هذه الطقوس على المجندين الجدد ضمنها، يأتي ذلك في ظل استمرار لواء فاطميون السير قدماً لتصبح القوة الضاربة الأولى لإيران في سورية.

ويعد مزار عين علي أبرز مزار لأبناء الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية، يقصدونه زوار شيعة من مختلف المحافظات السورية، ومن دول الجوار.