لمناقشة التطورات في شرق الفرات.. وفد لقيادات من الحرس الثوري الإيراني يجتمع بقيادات من حزب الله اللبناني في الميادين

محافظة ديرالزور : رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول وفد مؤلف من 25 سيارة عسكرية وخاصة نوع “دفع رباعي”، لقيادات رفيعة المستوى وعناصر في صفوف الحرس الثوري الإيراني، عبر معبر الحويجة والذي يعتبر البوابة الحدودية للحرس الثوري على الحدود السورية – العراقية ، متوجهة إلى مساكن مزار “عين علي ” الواقعة في مدينة الميادين والتي تعتبر عاصمة للميلشيات الإيرانية داخل الأراضي السورية.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن الوفد عقد اجتماعاً فور وصوله مع قيادات وعناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني وذلك لمناقشة التطورات العسكرية والتحركات الأخيرة التي شهدتها المنطقة من استهدافات متبادلة بين القوات الأمريكية والميلشيا الإيرانية كانت منها مواقع عسكرية ومستودعات تابعة للميلشيات هدفاً لنيران القوات الأمريكية من جهة ، وحقول النفط كحقل العمر وكونيكو أكبر قواعد التحالف هدافاً لصواريخ وقذائف الميلشيات الإيرانية من جهة أخرى، شرق الفرات.

وتصاعدت وتيرة الأستهدافات والصراع الأمريكي – الإيراني، بعد أحداث غزة في 7 من تشرين الأول، وذلك في إطار حملة “الانتقام لغزة” التي أطلقتها الميليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، قيام الميليشيات الإيرانية خلال الأيام الماضية تنفيذ هجمات ضد قوات “التحالف الدولي” ضمن قواعدها في شمال وشرق سوريا، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 14 استهداف لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: ، 3 على قاعدة التنف، و4 على قاعدة حقل العمر النفطي، و2 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 2 على قاعدة خراب الجير برميلا، 2 على قاعدة الشدادي.