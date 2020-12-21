لمناقشة تطورات المنطقة.. اجتماع روسي – تركي ضمن صوامع شركاك بريف الرقة الشمالي

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 10 مدرعات روسية تضم ضباط وعناصر روس، خرجت من منطقة عين عيسى شمالي الرقة، واتجهت إلى صوامع شركاك ضمن الريف ذاته، حيث يجري الآن اجتماع مع ضباط أتراك في الصوامع، لمناقشة والبحث في أمور عدة تخص المنطقة ولاسيما التصعيد التركي الأخير، كما قالت مصادر المرصد السوري أن ذوي المدنيين الاثنين اللذين لايزالا تحت أنقاض منزل مهدم في جهبل رافقوا الروس نحو شركراك بغية التطرق إلى هذا الموضوع مع الجانب التركي لاستخراج الرجلين.

ونشر المرصد السوري، مساء الأمس، أن 4 عناصر قتلوا وجرح آخرين من الفصائل الموالية لتركيا، خلال الاشتباكات مساء الأمس، إثر كمين نفذه عناصر “قسد” على أطراف قرية جهبل بريف عين عيسى، بعد أن تمركزت مجموعة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا شمالي القرية.

على صعيد متصل، أطلقت القوات التركية قذائف ضوئية على محاور القتال، تزامناً مع الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية على تلك المحاور.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن محاور جهبل والمشيرفة شرقي عين عيسى بريف الرقة الشمالي، تشهد اشتباكات متقطعة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، تزامناً مع قصف مدفعي تركي يستهدف محاور عين عيسى.

ويأتي ذلك بعد أكثر من 24 ساعة من الهدوء الحذر على محاور عين عيسى شمالي الرقة.