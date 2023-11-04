Turkish-backed Syrian Arab fighters man a checkpoint in the Kurdish-majority city of Afrin in northwestern Syria after seizing control of it from Kurdish People's Protection Units (YPG) on March 18, 2018. - Turkish-backed rebels have seized the centre of Afrin city in northern Syria, Ankara said, as they made rapid gains in their campaign against Kurdish forces. A civilian inside Afrin said that rebels had deployed in the city centre and that the YPG militia had withdrawn. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP)

لمنعه تفتيش نسوه على أحد حواجزها.. الشرطة العسكرية تقتل عنصر من فرقة الحمزة ببلدة سلوك شمال الرقة

262

محافظة الرقة: قتل عنصر من فصيل ” فرقة الحمزة” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني”، إثراستهدافه بالرصاص المباشر، من قبل عناصر الشرطة العسكرية، بسبب منعه الأخيرة من تفتيش نسوة من اقربائه على أحد حواجز التفتيش، وذلك في بلدة سلوك شمال الرقة ضمن منطقة “نبع السلام”.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة وتل أبيض خلال عملية “نبع السلام” حيث بات السلاح والترهيب والفلتان الأمني سيد المشهد.

وأشار المرصد السوري، في 24 تشرين الأول، إلى اعتقال عناصر الشرطة التابعة لتركيا ممرضتين اثنتين من المشفى الوطني في رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” بعد إهانتهما وتوبيخهما في المشفى وتم نقلهما لجهة مجهولة وذلك بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، ونقل اخبار قتلى وجرحى الفصائل الموالية لتركيا الذين يصلون للمشفى

قد يعجبك ايضا المزيد