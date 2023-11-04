لمنعه تفتيش نسوه على أحد حواجزها.. الشرطة العسكرية تقتل عنصر من فرقة الحمزة ببلدة سلوك شمال الرقة

محافظة الرقة: قتل عنصر من فصيل ” فرقة الحمزة” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني”، إثراستهدافه بالرصاص المباشر، من قبل عناصر الشرطة العسكرية، بسبب منعه الأخيرة من تفتيش نسوة من اقربائه على أحد حواجز التفتيش، وذلك في بلدة سلوك شمال الرقة ضمن منطقة “نبع السلام”.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة وتل أبيض خلال عملية “نبع السلام” حيث بات السلاح والترهيب والفلتان الأمني سيد المشهد.

وأشار المرصد السوري، في 24 تشرين الأول، إلى اعتقال عناصر الشرطة التابعة لتركيا ممرضتين اثنتين من المشفى الوطني في رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” بعد إهانتهما وتوبيخهما في المشفى وتم نقلهما لجهة مجهولة وذلك بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، ونقل اخبار قتلى وجرحى الفصائل الموالية لتركيا الذين يصلون للمشفى