لمنع عمليات التسلل.. قوات سوريا الديمقراطية تنشر عشرات النقاط العسكرية على ضفاف نهر الفرات بدير الزور

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية بدأت اليوم بنشر نقاط عسكرية على ضفاف نهر الفرات ضمن مناطق سيطرتها، حيث نشرت نحو 120 نقطة عسكرية وذلك لمنع عمليات التسلل التي يقوم بها مسلحون محليون من مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ضفاف النهر المقابلة شرقي دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس مقتل شاب وإصابة 2 آخرين إثر تبادل لإطلاق النار بين عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية متمركزين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي وقوات النظام في بلدة بقرص على ضفة نهر الفرات المقابلة.