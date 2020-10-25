لمواجهة خطر تنظيم “الدولة الإسلامية”.. قوات النظام والميليشيات الإيرانية تشكلان “جيش العشائر” في البادية السورية 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اجتماعات مكثفة للعشائر ووجهاء منطقة البادية في أرياف حماة وحلب وإدلب لتشكيل “جيش العشائر”، وذلك لمواجهة هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” على منطقة البادية السورية الممتدة من مناطق السعن وإثريا بريف حماة وصولاً إلى منطقة تل الضمان جنوبي حلب وشرق محافظة إدلب.

ويضم التشكيل الجديد أبناء العشائر في المنطقة وهم: عشيرة المعاطة وعشيرة الكواصمة وعشيرة الجميلة وعشيرة الغناطسة وعشيرة الحديدين، والبوجميل والحجاج وعشائر أخرى من أبناء المنطقة.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن شيخ عشيرة المعاطة في ريف حماة الشرقي وبدعم مباشر من قوات النظام والميليشيات الإيرانية سيكلف بقيادة التشكيل الجديد، وهو ضابط متقاعد برتبة لواء في قوات النظام.

على صعيد متصل، تواصل الطائرات الحربية الروسية والمروحية التابعة للنظام قصفها للبادية، حيث استهدفت، اليوم مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة إثريا وبادية الرصافة ضمن البادية السورية، تزامناً مع هجمات متفرقة لعناصر التنظيم على مواقع قوات النظام و”القوات الرديفة” التابعة لها في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.