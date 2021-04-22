“لم يكن يستهدف موقعا معينا”.. الجيش الإسرائيلي يعلن روايته لحادث سقوط صاروخ في النقب

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بيانا جديدا أوضح فيه روايته لحادث سقوط صاروخ أطلق من سوريا قرب مفاعل ديمونة النووي بالنقب، وذلك لتفنيد “الأقاويل والروايات الكاذبة” بشأن الحادث.

وقال البيان إنه “في أعقاب الحادث الأمني المتمثل بسقوط صاروخ سوري أرض – جو طائش داخل السيادة الاسرائيلية كثرت الأقاويل والتعقيبات غير الدقيقة”.

وتابع: “لذا يهمنا توضيح تسلسل الأحداث على الشكل التالي:

أولا – ليل أمس قام الجيش السوري بتفعيل مضاداته الأرضية مطلقا صواريخ من نوع ” SA 5″.

ثانيا – أحد هذه الصواريخ تجاوز هدفه وانزلق داخل السيادة الإسرائيلية في منطقة النقب، ولم يكن موجها أو مستهدفا أي مكان معين.

ثالثا – في أعقاب الحدث قام سلاح الجو بالرد مهاجما البطارية المسؤولة عن إطلاق الصاروخ إضافة لبطاريات أرض – جو أخرى في سوريا”.