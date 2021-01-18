لنشره ممارسات وسطوة الجمارك في مدينة حلب.. قوات النظام تعتقل إعلاميًا مواليًا للمرة الرابعة

اعتقلت القوى الأمنية التابعة للنظام السوري، في منتصف يناير/كانون الثاني، إعلامي موالي يعمل مديرًا لمجلة “بقعة ضوء” المحلية في حلب، وذلك بعد تلقيه تهديدات على خلفية نشره لممارسات الجمارك وسطوتها على أسواق مدينة حلب، حيث سلط الضوء على سطوة الجمارك ومصادرتها لممتلكات تقدر بالملايين.

يذكر أنها المرة الرابعة التي يتم اعتقاله من قبل قوات النظام، حيث كانت قد اعتقلته وأفرجت عنه 3 مرات سابقة، بسبب كشفه لقضايا الفساد في حلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أحصى خلال عام 2020 أكثر من 98 انتهاك بحق النشطاء الإعلاميين والصحفيين ضمن مختلف مناطق السيطرة على الأراضي السورية، تمثلت بمساءلة وخطف واعتقال وتهديد، وتصدرت مناطق نفوذ تحرير الشام والفصائل الموالية لأنقرة في كل من إدلب ومناطق “نبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات” المشهد بنحو 69 انتهاك، تلتها مناطق نفوذ النظام السوري بأكثر من 25 انتهاك، واحتلت مناطق نفوذ قسد المرتبة الأخيرة بـ 4 انتهاكات.