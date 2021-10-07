ليلى مصطفى: تعرف على الفائزة بجائزة “عمدة العالم” الدولية، صاحبة المهمة الأصعب في سوريا

وبعد تحرير المدينة من قبضتهم في أكتوبر/تشرين الأول 2017، تولت ليلى مصطفى، منصب الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني – وهو مجلس تم تأسيسه من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي- بهدف عودة الحياة إليها مجدداً وإعادة إعمار المدينة.

وتقول مصطفى لبي بي سي عربي، إن مجلس الرقة المدني هو جزء من مشروع الإدارة الذاتية (أطلق الأكراد هذا المشروع في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال شرقي سوريا).

وتضيف: “تم اختياري كرئيسة مشتركة لمجلس الرقة المدني في الاجتماع التأسيسي الذي انعقد في عام 2017، وبموافقة الحاضرين الذين زاد عددهم عن 120 عضواً من مختلف مكونات وشرائح وشيوخ ووجهاء الرقة، وتمت إعادة الهيكلة بعدها مرتين” .

تناوب ما يزيد عن ثلاثة رجال من أبناء مدينة الرقة، إلى جانب ليلى في الرئاسة المشتركة للمجلس، ولكنها ظلت هي العضو الثابت فيه منذ تأسيسه.

وقد سعت مصطفى إلى إنشاء فسيفساء من العلاقات التي تجمع وتربط المجتمعات المتنوعة في المدينة، للعمل يداً بيد على إعادة الحياة للمدينة التي معظم سكانها من العرب ونسبة أقل من الأكراد والمسيحيين والسريان.

عقب سيطرة التنظيم على المدينة، لم يبقَ من البنية التحتية للمدينة أي شيء، لا كهرباء ولا مياه جارية ولا أي خدمات عامة أخرى، مع وجود عدد قليل من الخدمات الصحية.

وبحلول عام 2020، كان متحف الرقة، الذي يعتبر رمزاً للتراث الثقافي والديني والتاريخي المتنوع للمدينة، قد أعيد ترميمه كرمز لإعادة انبعاثها من جديد.

تقول مصطفى: “رغم الإمكانات المحدودة وضعف الموارد المتاحة، حققنا العديد من الإنجازات بفضل تكاتف أبناء المنطقة ككل، وقمنا بوضع الخطط والبرامج بما يتناسب مع كل مرحلة”.

وتضيف: “إذا أردنا المقارنة مع حجم الدمارالذي تعرضت له الرقة الذي وصلت نسبته إلى 95 في المئة، ومع شكل المدينة اليوم، سنلاحظ أننا حققنا الكثير من الأعمال والإنجازات في زمن قياسي، حيث تعتبر الرقة اليوم، مركزاً وملاذاً لكل السوريين من مختلف المحافظات والمدن السورية، بعد أن حولها تنظيم الدولة إلى سجن قاتم لسكانها”.

تم تنفيذ المشاريع من إمدادات الكهرباء والمياه وغيرها من البنى التحتية مثل بناء المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية، بشكل تدريجي. وما زال العمل في ترميم المنازل والشوارع والخدمات الأخرى قيد التنفيذ.

ومن المشاريع التي تم تنفيذها حتى الآن، “تأهيل جسر الرقة القديم إلى جانب عدد من الجسور الفرعية الأخرى، وتفعيل ما يزيد عن 390 مدرسة، وإعادة تفعيل أكثر من 25 مركزا صحيا و10 مستشفيات خاصة وعامة و تأهيل 8 محطات كهرباء، و30 محطة مياه شرب و27 محطة ري، إلى جانب تهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص لافتتاح ما يقرب من 70 مصنعا، وتأهيل وصيانة ما يقرب من 12 حديقة، وغيرها الكثير من المشاريع الخدمية الأساسية في المدينة”.

وتقول ليلى إن هذا دليل على مدى التطور الذي تشهده الرقة سواء من الناحية التعليمية أو الخدمية أو الصحية أو الاقتصادية”.

وارتفع عدد السكان مجدداً ليصل إلى حوالي المليون نسمة، من ضمنهم النازحين الجدد إليها، بحسب السلطات المحلية.

واستطاعت مصطفى نيل ثقة واحترام سكان المدينة بسبب عملها المتواصل من أجل تمكين الأشخاص من كافة الخلفيات الاجتماعية والثقافية، لإعادة الحياة إلى المدينة من جديد.

مثلها مثل أصحاب مشروع الإدارة الذاتية الذي يُطبق من قبل الأكراد في شمال شرقي البلاد، تأمل ليلى مصطفى أن تصبح الرقة نموذجاً يحتذى به في جميع أنحاء البلاد، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في جميع قطاعات ومجالات الحياة.

ولم تكن المهمة التي أخذتها الشابة على عاتقها مهمة سهلة، إذ كانت ولا تزال البيئة التي تعمل فيها، تفضل القيم والعادات القبلية التي تولي أهمية كبيرة إلى وجهاء العشائر.

وكشابة كردية تدير مجلس هذه المدينة، ألهمت ليلى العديد من نساء المنطقة باختلاف خلفياتهن للعب دورهن في بناء المجتمع والمدينة، فإخلاصها لعملها وقدرتها على التواصل مع سكانها باستمرار، جعل منها قائدة بارزة تحظى بالاحترام بالفعل.

وأوضحت ليلى أن نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب مهمة ووظائف إدارية في المجلس، بلغت 40 في المئة، وهي نسبة عالية جداً، لا تُطبق سوى في مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي البلاد.

“تعداد العاملين في مجلس الرقة المدني حالياً يقرب 10500 موظف من بينهم 4080 امرأة يعملن في مختلف مؤسسات وقطاعات المدينة، أما عن عددهن في مناطق الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة ككل، فيتجاوز 7000 امرأة في جميع المؤسسات، وهذا دليل على العدالة والمساواة التي نسعى إليها دائماً”.

وعن الدعم والمساعدات المالية التي تلقوها، تقول مصطفى، إنه بالرغم من كل الإنجازات التي حققوها، لا تزال هناك الكثير من المشاريع الحيوية والبنى التحتية التي ينتظرها سكان المدينة، “لكن الدعم الدولي المقدم لنا خجول ويكاد يكون معدوماً مقارنة مع حجم الأعمال المطلوب إنجازها، لذا نتمنى أن يفي المجتمع الدولي بواجباته تجاه الرقة”.

“لا زلنا بحاجة إلى تطوير الخبرات والكفاءات ودعم من المنظمات والدول من أجل إنجاح هذه التجربة، وتحقيق العدالة والمساواة من خلال تفعيل دور المرأة، وتمكينها في كافة مجالات الحياة”.

وتريد مصطفى أن تقول للنساء في جميع البلدان التي لا تزال فيها حقوق المرأة محدودة: “إن المرأة قادرة على إثبات دورها في كافة المجالات إذا ما امتلكت العزيمة والإصرار والإيمان بالذات، وهي موجودة لدى كل امرأة إذا فتشت عنها”.