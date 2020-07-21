مؤسسات “حكومة الإنقاذ” تفرض وتبيع الكمامات المستعملة على أبوابها.. و3 مصابين جدد بكورونا في حلب

أفادت مصادر طبية باكتشاف 3 حالات جديد في ريف حلب مصابة بفيروس “كورونا”، حيث سجلت جميعها في مدينة الباب شمال شرق حلب.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في محافظة حلب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا إلى 7.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 22 من بينهم 6 من الكوادر الطبية بينهم 4 أطباء، شفي منهم 3 وهم: 15 في إدلب وريفها، و7 مصابين في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن المؤسسات والدوائر التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” في إدلب، تستغل الإجراءات الاحترازية لانتشار العدوى ، حيث تجبر المحكمة الشرعية في جسر الشغور كل الزوار بارتداء كمامة طبية، وتبيعها على مدخل البناء بسعر 1000 ليرة سورية، وتأخذها من المراجعين عند الخروج بحجة تلوثها.

ويعمل العناصر على بيعها مرة أخرى لمراجعين آخرين.

وكانت “حكومة الإنقاذ” أصدرت تعميما للحد من انتشار فيروس “كورونا” في مناطق نفوذها.

ويتضمن التعميم منع التجمعات وتخفيف الازدحام، وإغلاق المسابح واقتصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية، وإغلاق الملاهي والحدائق العامة والخاصة، وإيقاف جميع النشاطات في الصالات والملاعب الرياضية.