مؤكدين على خروج كافة القوات الأجنبية ومتضامنين مع إدلب وغزة.. استمرار التظاهرات السلمية في السويداء

محافظة السويداء: بلافتات “خروج كافة القوات الأجنبية وتطبيق قرار 2254″، “الحراك يستحق أن ترفع له وردة من الروح”، “بازلت السويداء.. سياج الزيتون.. إدلب الخضراء”، “الدين لله والوطن للجميع”، “أهلنا في إدلب وغزة قلوبنا معكم”، “يوم الغضب السوري”، “من هذا الأسد؟”، تجمع العشرات في ساحة الكرامة/ السير، في ظل استمرار التظاهرات السلمية في يومها الـ 55 على التوالي.

ولا يزال المتظاهرون يؤكدون على مطالبهم الأساسية في ظل استمرار حراكهم قرابة شهرين التي تتمحور حول تنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، وتطبيق القرار الدولي 2254، وتحقيق انتقال سياسي، والإفراج عن المعتقلين، وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، استمرار التظاهرات السلمية في مدينة السويداء لليوم 54 على التوالي، تجمع العشرات وبمشاركة النساء في ساحة السير/ الكرامة وسط المدينة، وسط ترديد هتافات “يسقط النظام” و”حرية للمعتقلين”، وذلك تأكيدا على مطالبهم المحقة حول تنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، وتطبيق القرار الأممي 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتعزيز مفهوم اللامركزية.