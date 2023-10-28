مؤلفاً من 38 شاحنة.. قوات “التحالف الدولي” تدفع برتل عسكري جديد إلى قواعدها بريف الحسكة

محافظة الحسكة: أدخلت قوات “التحالف الدولي” اليوم رتل عسكري قادماً من إقليم”كردستان العراق” عبر معبر الوليد الحدودي، وضم الرتل 38 شاحنة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية واللوجستية وتوجه نحو قواعد “التحالف الدولي” في ريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 26 تشرين الأول الجاري، استقدام قوات “التحالف الدولي” رتلاً عسكرياً يحمل معدات عسكرية ولوجستية إلى قاعدة “حقل العمر النفطي”، في ريف دير الزور الشرقي قادماً من قاعدة حقل “كونيكو”، بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي، وذلك في إطار تعزيز قوات “التحالف الدولي” لقواعدها العسكرية التي تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات من قبل الميليشيات الموالية لإيران.