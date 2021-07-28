مؤلفة من نحو 30 شاحنة.. قافلة جديدة للتحالف محملة معدات عسكرية ولوجستية تدخل الأراضي السورية قادمة من كردستان العراق

مؤلفة من نحو 30 شاحنة.. قافلة جديدة للتحالف محملة معدات عسكرية ولوجستية تدخل الأراضي السورية قادمة من كردستان العراق

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي إلى الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 30 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية قادمة من إقليم كردستان العراق، عبر معبر الوليد الحدودي، وتوجهت نحو القواعد العسكرية التابعة للتحالف في تل بيدر ورميلان ضمن محافظة الحسكة.

وأشار المرصد السوري في 24 الشهر الجاري، إلى دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة.

وتتألف القافلة من 75 شاحنة غالبيتها تحمل عربات عسكرية ومدرعات، دخلت من “معبر الوليد” الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

مصادر المرصد السوري أفادت بأن قوات “التحالف الدولي” تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شمال وشرق سورية.

وفي 19 تموز، دخلت قافلة لـ”التحالف الدولي” إلى شمال وشرق سورية قادمةً من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وتتألف القافلة من 30 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية ومدرعات، حيث توجهت نحو القواعد العسكرية في مناطق الحسكة ودير الزور.