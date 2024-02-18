مؤلفة من 17 شاحنة مغلقة.. تعزيزات برية تصل إلى قاعد خراب الجير بريف الحسكة

محافظة الحسكة: أدخلت قوات “التحالف الدولي” مساء اليوم رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 17 شاحنة مغلقة، باتجاه قاعدتها خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، قادمة من معبر الوليد شمال كردستان العراق.

وتعمد قوات “التحالف الدولي” إلى تعزيز قواعدها عسكرياً ولوجستياً، بعد استهدافها من قبل ميلشيات موالية لإيران التي صعدت من هجماتها منذ بدء الحرب على غزة من قبل ما تسمى “المقاومة الإسلامية.

ورصد المرصد السوري يوم أمس هبوط طائرة شحن أمريكية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة تحمل معدات عسكرية وأسلحة ومواد لوجستية.

وبالتوازي مع وصول التعزيزات عن طريق الجو، دخل رتل مكون من 30 شاحنة للقاعدة ذاتها، تحمل صناديق مغلفة وصهاريج للوقود ومعدات عسكرية.

وفي 13 شباط، وصل رتل عسكري إلى القاعدة الأمريكية في خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، ويتكون من 15 مدرعة نوع برادلي، في إطار تعزيز القوات الأمريكية قواعدها بالأسلحة الثقيلة والمدرعات.