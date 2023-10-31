مؤلفة من 6 مدرعات عسكرية.. قوات “التحالف الدولي” تسيّر دورية عسكرية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: سيّرت قوات “التحالف الدولي” اليوم دورية عسكرية مؤلفة من 6 مدرعات عسكرية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، قادمة من حقل العمر النفطي، برفقة طائرات حربية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 28 تشرين الأول الجاري، إلى أن قوات “التحالف الدولي”، سيرت دورية استطلاعية، مؤلفة من 10 عربات عسكرية نوع ” برادلي”، قادمة من حقل كونيكو للغاز، حيث جابت بلدة العزبة الواقعة على خطوط التماس مع قوات النظام والميلشيات الإيرانية بريف دير الزور الشمالي.