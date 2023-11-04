مؤلفة من 7 دبابات ومدرعات.. قوات “التحالف الدولي” تسيّر دورية عسكرية في بلدة الشحيل شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: سيّرت قوات “التحالف الدولي” اليوم دورية عسكرية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي مؤلفة من 4 دبابات برادلي و3 مدرعات قادمة من مدينة البصيرة، وذلك في إطار الدوريات الاعتيادية لقوات “التحالف الدولي”، في ريف دير الزور.

وفي 31 تشرين الأول الفائت، سيّرت قوات “التحالف الدولي” دورية عسكرية مؤلفة من 6 مدرعات عسكرية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، قادمة من حقل العمر النفطي، برفقة طائرات حربية.