مؤلفة من 7 شاحنات.. الميليشيات الإيرانية تدخل أسلحة عبر معبر البوكمال إلى مدينة دير الزور

مؤلفة من 7 شاحنات.. الميليشيات الإيرانية تدخل أسلحة عبر معبر البوكمال إلى مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: دفعت الميليشيات الإيرانية اليوم بقافلة عسكرية مؤلفة من 7 شاحنات محملة بالأسلحة عبر معبر البوكمال الفاصل بين العراق ومناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي، حيث توجهت الشاحنات باتجاه مدينة دير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار بتاريخ 21 شباط الجاري، إلى سماع دوي انفجار عنيف ناجم عن استهداف طائرة مسيّرة مجهولة مستودعاً للأسلحة تابعاً للميليشيات الإيرانية في شارع الـ 70 في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وفي 12 شباط الجاري، شنت طائرات مسيرة مجهولة يرجح أنها للقوات الأمريكية غارات استهدفت مزرعة في منطقة الشبلي قرب مدينة الميادين بريف دير الزور، حيث تستخدمها ميليشيا الإمام الصادق التابعة للحرس الثوري الإيراني، لتخزين الصواريخ.

كما استهدفت الطائرات موقعا فارغا كان يستخدم لتدريب عناصر الحرس الثوري الايراني، دون وقوع إصابات.