مؤلف من 20 آلية.. رتل عسكري تركي يتوجه إلى محاور الاشتباك في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي

محافظة إدلب: توجه رتل عسكري تركي مؤلف من 20 عربة عسكرية تحمل معدات لوجستية إلى محاور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، استقدمته القوات التركية قبل قليل عبر معبر كفرلوسين الحدودية مع الجانب التركي إلى منطقة “خفض التصعيد”، لتعزيز محاور الاشتباك ضمن مناطق نفوذها.

ويأتي ذلك، في إطار مواصلة القوات التركية في استقدام التعزيزات العسكرية إلى مناطق نفوذها، لتبديل وتعزيز مواقعها في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 4 تشرين الأول الجاري، استقدام القوات التركية رتلا عسكرياً، يتألف من 30 مدرعة وشاحنة محملة بالمواد اللوجستية وناقلات جند، وذلك من معبر خربة الجوز بريف إدلب الغربي، باتجاه النقاط العسكرية المنتشرة في سهل الغاب وريف إدلب الغربي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.