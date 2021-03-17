“مابدنا ناكل بدنا بس حق خبز” الأوضاع المعيشية الكارثية للمواطنين في مناطق النظام تنذر بمجاعة حقيقية.. وتداعيات قانون قيصر وتعنت النظام بالإفراج عن المعتقلين أبرز المسببات

تتوالى الأزمات على المواطنين المدنيين القابعين ضمن مناطق نفوذ النظام السوري على اختلاف المحافظات، حيث باتت التعابير لا تكفي لتصف هول المشهد هناك، فالكارثة الإنسانية في تفاقم والفقر المدقع السمة الأبرز وسط عجز تام وفشل ذريع لسلطات النظام من السيطرة على الوضع وإنقاذ الاقتصاد المنهار، ومع وصول الدولار الأميركي الواحد إلى عتبة 4500 ليرة سورية والغلاء الفاحش الذي يتناسب طرداً مع كل صعود للدولار، في ظل عدم قدرة المواطنين على تأمين احتياجتهم المعيشية، كيف لا والرواتب الشهرية لا تكفيهم لأيام والبطالة منتشرة بشكل كبير جداً، ومع كل ذلك وبدون أدنى ذرة خجل يخرج بشار الأسد علينا بمنحة لمرة واحدة تقدر بـ10 دولار أميركي، وهنا يبقى السؤال المطروح عن أسباب ما آلت إليه أوضاع المدنيين في المحافظات السورية، هل قانون قيصر هو من يجوع المدنيين أم تعنت النظام السوري وعنجهيته بعدم الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، كما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة مع كل قرار يخص الوضع المعيشي لحكومة النظام والتي لا تجدي نفعاً بشيء، بل على العكس تزيد من الطين بلة، فالطوابير بتصاعد كبير على أفران الخبر ومحطات الوقود والمواطن هو من يدفع الضريبة في كل مرة وجاء في كثير من التعليقات على مواقع التواصل “ما بدنا ناكل بدنا بس حق خبز”.

يأتي ذلك في ظل تقاعس المنظمات الدولية من تقديم يد العون للمواطنين القابعين ضمن مناطق النظام السوري، فهم لا ذنب لهم بأي شيء، ولا حتى المتواجدين في دول الخارج لا يستطيعون تقديم يد العون بشكل كافي، وعليه إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يواصل مطالبه للمنظمات الدولية بتقديم يد العون للمدنيين ضمن مناطق النظام السوري لأن ليس لهم ذنب بوجودهم هناك فليس الجميع يتسطيع النزوح أو اللجوء، فالأمر فاق حد التحمل لديهم وباتت المشاهد التي نرصدها ونواكبها هناك لا تمت للإنسانية بصلة.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى أن الليرة السورية انهيارًا جديدًا في قيمتها أمام العملات الأجنبية، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق 4410 مبيع و4350 شراء، واليورو 5259 مبيع و5183 شراء، في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية في مناطق ريف حلب وإدلب 586 مبيع و573 شراء، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 214 ألف ليرة سورية، ومع استمرار الانهيار الكبير والمتسارع الذي تشهده الليرة السورية، تزامنًا مع الانهيار الجديد لليرة السورية، تشهد محطات الوقود في جميع المحافظات السورية الخاضعة لنفوذ النظام، أزمة خانقة، من خلال وقوف السيارات والآليات بطوابير طويلة، تصل لعدة كيلومترات، وتشهد الأسواق السورية حاليًا تخبط كبير في أسعار السلع الأساسية، بسبب الانهيار المتسارع والمتواصل الذي تشهده الليرة السورية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار بشار الأسد رئيس النظام السوري مرسوم تشريعي يقضي بصرف “منحة مالية لمرة واحدة فقط بمبلغ مقطوع 50 ألف ليرة سورية لكل العاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، ويستفيد منها أُسر أصحاب المعاشات، ومعفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.”