ماذا يحدث في منصة القاهرة.. بعد بيان لجنة مؤتمر القاهرة أمس، بيان آخر من عضوين في المنصة، يهاجم المجتمعين ويعتبر ماجرى ” دبر في ليل، ومحاولة للانحراف عن المسار الوطني”.

أصدر مكونان من منصة القاهرة للمعارضة السورية بياناً مذيلاً باسم تيارالغد السوري / عنه أحمد شبيب عضو هيئة التفاوض عن منصة القاهرة، وفراس الخالدي منسق منصة القاهرة في هيئة التفاوض، اعتبرا فيه أن مايجري تداوله في وسائل الإعلام حول الاجتماع الذي انعقد خلال الشهر الجاري، و ضم خمسة وعشرين شخصية من المشاركين في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، لايمثل مؤتمر القاهرة.

و هاجم البيان المجتمعين بشدة، متهماَ أياهم بالانحراف عن المسار الوطني، قائلاً ” إنّ مايجري دُبر في ليل، ويهدف إلى تجاوز بعض الاستحقاقات التنظيمية، ولحماية بعض الأشخاص ومآرب شخصية بحتة، و لحرف مسار منصة القاهرة عن المسار الوطني”.

وكانت العديد من وسائل الإعلام قد تناقلت منذ أمس، بياناً تبنته الشخصيات المعنية بالاجتماع، الذي اعتبر كمبادرة تم إطلاقها من أعضاء لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، والتي تمخضت على إثر الاجتماع الذي انعقد في الأول من كانون الأول 2020 ، الذي ضم – حسب البيان- خمسة وعشرين شخصية من المشاركين في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، والذي خَلص إلى نقاط من أهمها تنشيط حضور مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وإعادة التواصل مع عدد من القوى السياسية والشخصيات التي انفكت عن المؤتمر، كذلك التعبيرات المدنية والسياسية التي ولدت بعد المؤتمر، و ضرورة إعادة انتخاب أعضاء لجنة متابعة جدد، وقد تم – حسب المبادرة- انتخاب ثمانية أعضاء للقيام بهذه المهمة، وناقشوا ضرورة أن تقوم اللجنة بتكليف من تراه مناسباً للعمل، بهدف تطوير منصة القاهرة في إطار دورها المحوري لإعادة الملف السوري إلى حضنه العربي، ووقف التدخلات الخارجية، التي أخذت ما أخذت من سورية والسورييين.