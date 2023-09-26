“مافي للأبد عاشت سورية ويسقط الأسد”.. مظاهرة حاشدة وشعارات المحتجين في شهبا بريف السويداء الشمالي

محافظة السويداء: تجمع المئات من أبناء السويداء في مدينة شهبا بريف السويداء الشمالي، بمظاهرة مطالبة بالتغيير السياسي والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الأممي 2254.

وحمل المتظاهرون شعارات “مافي للأبد.. عاشت سورية ويسقط الأسد”.

وأشار المرصد السوري أمس إلى مشاركة العشرات من المواطنين في مظاهرة شعبية جديدة في ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء للتأكيد على استمرار المظاهرات المستمرة في شهرها الثاني على التوالي، حيث جدد المتظاهرون مطالبتهم بإسقاط النظام وتحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة وتطبيق القرار 2254، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات متعددة منها ” الحياة في أصالتها ثورة فكن ثائراً على الدوام”، و”إنها سوريا العظيمة وليست سورية الأسد”، و”فرحتنا الوحيدة الاتتقال السياسي للسلطة.