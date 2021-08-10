مايقارب العام على ظهورها الأول.. سرية أنصار أبو بكر الصديق تتبنى استهداف جديد للقوات التركية في ريف إدلب

محافظة إدلب : تبنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها “سرية أنصار أبو بكر الصديق” عبر بيان نُشر على مواقع التواصل الإجتماعي، عملية استهداف دورية للقوات التركية بعبوة ناسفة بالقرب من حاجز قميناس في ريف إدلب، عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، ووفقًا للبيان فإن الاستهداف جاء “ثأرًا لقتل المسلمين في المخيمات وعلى الحدود على يد جنود الطاغوت أردوغان” وذلك بحسب ماجاء في البيان.

وأشار المرصد السوري اليوم، بوقوع انفجار عبوة ناسفة تزامن مع مرور آليات تركية قرب حاجز قميناس بريف إدلب، دون تسجيل خسائر بشرية.

والجدير بالذكر أن سرية أنصار أبو بكر الصديق، ظهرت في منذ مايقارب العام في أول عملية استهداف للقوات التركية أواخر آب العام الفائت 2020.

وكانت “سرية أنصار أبو بكر الصديق” قد تبنت عدة هجمات ضد القوات التركية في إدلب، ففي 11 أيار الفائت، تتبنت الجماعة تفجير عبوة ناسفة برتل للقوات التركية في العاشر من أيار الفائت، قرب باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب، والذي أدى لإعطاب عربة تركية ووقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات التركية.

وفي 27 نيسان الفائت، تتبنت الجماعة تفجير عبوة ناسفة برتل للقوات التركية، على طريق إدلب- أريحا قرب قرية المسطومة جنوب إدلب، مما أدى لإعطاب عربة تركية ووقوع إصابات.

وكان الظهور الأول لسرية “أنصار أبي بكر الصديق” في أيلول العام الفائت، بعد أن أصدرت بيانًا زعمت خلاله مهاجمة القاعدة التركية في قرية “سلة الزهور” بريف إدلب الغربي، بواسطة سيارة مفخخة أواخر شهر آب/ أغسطس من العام الفائت، وادعت أن شخصاً يدعى “أبو سليمان الأنصاري” هاجم بسيارته المفخخة النقطة العسكرية التركية المتمركزة في مدرسة “سلة الزهور”، مضيفةً أن العشرات من عناصر الجيش التركي قُتلوا وجرحوا.

وقالت في بيانها الأول أن السرية مستقلة بشكل تام، ولا تتبع لأي تنظيم أو جماعة أو فصيل سواء داخل سوريا أو خارجها.

والجدير بالذكر أن ظهور سرية أنصار أبو بكر الصديق جاء بعد ظهور تشكيل مشابه -مجهول التبعية- يطلق على نفسه اسم “كتائب خطاب الشيشاني”، وتبنى في وقت سابق من العام الفائت ثلاث هجمات على الدوريات “التركية – الروسية” المشتركة على طريق M4 بإدلب، أولها كان بواسطة سيارة مفخخة في شهر تموز/ يوليو العام الفائت.