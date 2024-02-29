متأثران بجراحهما.. طفلان يفارقا الحياة بعد إصابتهما البليغة بانفجار لغم بريف دير الزور

محافظة دير الزور: فارق طفلان حياتهما إثر جروح بليغة تعرضا لها، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مكب نفايات بالقرب من كراج الانطلاق القديم في منطقة السكرية داخل مدينة البوكمال بريف دير الزور.

وبذلك، يرتفع إلى 41 بينهم 7 سيدات و21 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 45 شخص، من ضمنهم سيدة و30 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 31 بينهم 7 سيدات و11 أطفال وأصيب 36 بينهم سيدة و21 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 10 أطفال وأصيب 9 أطفال آخرين بجراح.