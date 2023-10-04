متأثراً بإصابته.. ارتفاع عدد قتلى استخبارات شمال شرق سوريا إلى 2 في تفجير حي غويران بمدينة الحسكة

محافظة الحسكة: توفي شخص آخر متأثراً بإصابته، وهو أحد المسؤولين في استخبارات شمال شرق سوريا، إثر تفجير استهدف عربة تقل شخصين في حي غويران قرب جسر البيروتي بالحسكة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن انفجارا عنيفا دوى في مدينة الحسكة، ناجم عن استهداف سيارة في حي غويران قرب جسر البيروتي الفاصل بين المربع الأمني التابع للنظام السوري ومناطق الإدارة الذاتية بمدينة الحسكة، مما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة تم نقله للمستشفى، في حين فرضت قوات سوريا الديمقراطية طوقاً أمنياً في مكان الحادثة