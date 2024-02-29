متأثراً بإصابته.. مواطن يفارق الحياة بعد سقوط قذائف “قسد” على مدينة الميادين غربي دير الزور

محافظة دير الزور: فارق مواطن من أبناء بلدة محكان شرقي ديرالزور حياته، متأثراً بإصابته يوم أمس، جراء سقوط قذائف هاون على مدينة الميادين كانت قد أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن قوات النظام المتمركزة بمدينة الميادين غربي دير الزور بالقذائف، منطقة الجبالات ومقرات “قسد” في بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي بعدد من القذائف الصاروخية.

من جهتها ردت قوات سوريا الديمقراطيّة، من نقاطها في بلدة الحوايج بقصف شارع الكورنيش والسوق عند الجراديق بمدينة الميادين بريف ديرالزور، مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 2، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران “التحالف الدولي” في سماء ريف ديرالزور الشرقي، في حين لا يزال القصف مستمرا بين الطرفين.