متأثراً بجراحه.. استشهاد طفل في انفجار لغم بمكب نفايات في ريف دير الزور الشرقي

وثق المرصد السوري استشهاد طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها، اليوم، جراء انفجار لغم وسط مكبات القمامة، أثناء جمعهم للبلاستيك والخردة في قرية أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد قبل ساعات، انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، بين بلدتي أبو حردوب وأبو حمام بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة رجل وابنه.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 404 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 122 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.