متأثراً بجراحه.. استشهاد طفل في انفجار من مخلفات الحرب السورية شرقي إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم أمس برفقة طفلين آخرين، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق على بلدة سرمين بالريف الشرقي لإدلب، وفي سياق متصل، أُصيب طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق في الأراضي الزراعية في منطقة وادي الدوارت شمال مدينة صوران الخاضعة لسيطرة النظام بريف حماة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 405 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 124 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.