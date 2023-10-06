متأثراً بجراحه.. استشهاد مدني بقصف مدفعي لقوات النظام شرق إدلب

فارق مدني الحياة، متأثراً بجروحه البالغة، وأصيب اثنين آخرين بجروح، إثر قصف مدفعي، نفذته قوات النظام، صباح اليوم، على قرية مجدليا شرق ادلب، وأشار المرصد السوري، إلى قصف قوات النظام لكل من كفرعمة وكفرنوران بريف حلب، وسرمين وسفوهن والفطيرة وبنين بريف إدلب

وبذلك، يرتفع إلى 447 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 291 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 219 من العسكريين و 144 من المدنيين بينهم 32 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 47 من المدنيين بينهم 6 سيدات و15 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-310 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 67 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.