متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال عملية اغتياله.. مقتل عنصر سابق في “أشبال الخلافة” بريف دير الزور 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري مقتل مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها اليوم، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، أن مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية استهدفا، عنصراً سابقاً في تنظيم “الدولة الإسلامية”، في مدينة البصيرة الخاضعة لنفوذ “قسد” بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية أفرجت عنه في وقت سابق بعد اعتقاله لمدة عام، لانتمائه إلى “أشبال الخلافة” التابعة للتنظيم.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 593 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 209 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 380 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.