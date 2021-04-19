متأثراً بجراحه.. مقتل أحد عناصر الشرطة الموالية لأنقرة برصاص مجهولين في مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أحد عناصر “القوات الخاصة” التابعة لقوى الشرطة والأمن العام في مدينة الباب، شرقي حلب، متأثراً بجراح أصيب بها جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين قبل ساعات قليل، حيث أشار المرصد السوري بعد منتصف الليل، أن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية بالرصاص، عنصرًا يتبع للقوات الخاصة التابعة لقوى الشرطة والأمن العام ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، في مدينة الباب شرقي حلب، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فر المجهولين إلى مكان مجهول.

ويتواصل الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، في ظل انتشار السلاح والنزاعات الفصائلية والعشائرية التي تشهدها المنطقة بين الفينة والأخرى.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 17 نيسان، مقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين بعد أن فشلوا في اختطافه، في قرية بلدق كبير غربي مدينة جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي.