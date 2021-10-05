متأثراً بجراحه.. مقتل شخص في اقتتال مسلح في مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب: قُتل شاب من أبناء مدينة البوكمال بريف ديرالزور، متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء اندلاع اشتباكات بين مسلحين من أبناء مدينة الباب ومسلحين من أبناء مدينة البوكمال بريف مدينة ديرالزور في وسط مدينة الباب.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اندلاع اشتباكات بين مسلحين من أبناء مدينة الباب من جهة، وآخرين من أبناء محافظة دير الزور من جهة أُخرى، وسط مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” شرقي حلب، وسط إطلاق نار كثيف داخل المدينة، وإغلاق المحال التجارية، ما أدى لسقوط جرحى