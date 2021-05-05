متأثراً بجراحه.. مقتل عنصر في الجبهة الشامية باشتباكات مع القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من فصيل الجبهة الشامية الموالية للحكومة التركية، متأثراً بجراح أصيب بها جراء اشتباكات عنيفة مع القوات الكردية على محور كفركلبين بريف حلب الشمالي قبل أيام قليلة، يذكر أن القتيل ينحدر من دوما بغوطة دمشق الشرقية.

وكان المرصد السوري في 29 نيسان الفائت، إلى اشتباكات عنيفة، على محور كفركلبين وكفرخاشر جنوب مدينة اعزاز، بريف حلب الشمالي، بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لأنقرة من جهة أخرى، ترافقت مع استهدافات متبادلة بين الطرفين، وخلفت خسائر بشرية، حيث قتل عنصر من فصيل الجبهة الشامية وأصيب 4 آخرين من الفصائل بجراح، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف القوات الكردية.