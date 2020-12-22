متأثراً بجراحه.. مقتل متعاون مع قوات النظام في انفجار عبوة ناسفة بمدينة الصنمين

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل قليل في انفجار عبوة ناسفة أمام منزله في مدينة الصنمين.

ووفقاً لمصادر أهلية فإن المواطن يعد من المتعاونين مع قوات النظام والأفرع الأمنية في مدينة الصنمين.

وكان المرصد السوري قد رصد، قبل قليل، انفجار عبوة ناسفة بسيارة، في الحي الشمالي لمدينة الصنمين بريف درعا، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح بليغة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 816 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 532، وهم: 150 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 236 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و104 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.