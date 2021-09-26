متأثراً بجراحه.. مقتل ملازم في قوات النظام باستهداف للفصائل على محاور التماس ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

محافظة إدلب: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ملازم في قوات النظام، متأثراً بجراح أصيب بها جراء استهدافه من قبل الفصائل على محاور التماس في الريف الإدلبي، قبل أيام، على صعيد متصل، قصفت قوات النظام مناطق في محيط سفوهن وكفرعويد وكنصفرة بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في المشيك بريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

المرصد السوري أشار قبل ساعات، إلى أن المقاتلات الروسية شنت 4 ضربات جوية على محيط نقطة تركية في منطقة البارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث تقع النقطة التي جرى استهدافها قرب منازل المدنيين في المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، بالتزامن مع ذلك، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، انتشار القوات التركية على طريق الـ M4 “حلب – اللاذقية” من قسمه المار قرب مدينة أريحا حتى بلدة محمبل بريف إدلب الغربي