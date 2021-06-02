متأثراً بجراحه.. مقتل ملازم في قوات النظام بقصف صاروخي للقوات التركية على ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ملازم في قوات النظام، متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية يوم أمس الأول الاثنين على مناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي ضمن المناطق التي تتواجد فيها قوات كردية وقوات النظام، يذكر أن القتيل ينحدر من ريف مصياف ضمن محافظة حماة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار يوم أمس الأول، إلى إصابة عنصرين من قوات النظام، جراء القصف المدفعي من قبل القوات التركية على مناطق تل مضيق وسد الشهباء بريف حلب.