متأثرا بجراحه.. طفل يفارق الحياة برصاص عناصر “قسد” بريف دير الزور

محافظة دير الزور: فارق طفل حياته متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، إثر إطلاق نار كثيف من قبل عناصر “قسد”. ليرتفع عدد القتلى إلى 3 أطفال وإصابة 4.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى وقوع مشاجرة بين مواطن وعنصر من “قسد” لخلافات بينهما بالقرب من نهر الفرات، مما أدى إلى إصابة عنصر بعدة طعنات بسلاح أبيض.

في سياق ذلك، وصلت تعزيزات من قوات سوريا الديمقراطية وأطلق عناصرها النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين “أطفال” بعمر الـ 14 عاما وإصابة خمسة آخرين، وسط توتر واشتباكات بين الأهالي وعناصر “قسد” في بلدة درنج على خلفية مقتل المدنيين، كما وأحرق الأهالي عربة تابعة لـ “قسد” في البلدة، وحالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة.