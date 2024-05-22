متأثرا بجراحه.. عنصر من مجلس منبج العسكري يفارق الحياة في الريف الحلبي

محافظة حلب: فارق عنصر من مجلس منبج العسكري حياته متأثرا بجراحه التي أصيب أمس، ليرتفع عدد قتلى المجلس آنف الذكر إلى 2.

وذلك عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين فصائل من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا من طرف، وعناصر من قوات النظام ومجلس منبج العسكري المنضوي تحت راية “قسد” من طرف آخر في قرية الدندنية في ريف منبج شرقي حلب.

وفي 19 أيار الجاري، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، براجمات الصواريخ وبشكل عشوائي، قرى بريف منبج شرقي حلب حيث تركز القصف على قرى التوخار وجبل صيادة والكاوكلي وكورهيوك وقرط ويران في الريف الغربي منبج، ضمن مناطق نفوذ قوات مجلس منبج العسكري، ما أدى إلى اندلاع النيران بالمحاصيل الزراعية على مساحات واسعة.