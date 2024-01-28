متأثرا بجراحه.. طفل يفارق الحياة في مدينة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: فارق طفل حياته متاثراً بإصابته، نتيجة مشاجرة تطورت لاقتتال مسلّح بين عائلتي “الوهيبي” و”البكر” في مدينة الميادين شرقي دير الزور.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.

واندلعت قبل نحو شهرين اشتباكات عائلية مسلحة، على خلفية شجار بسبب خلاف قديم تطور لاستخدام السلاح بين عائلتي “الشريحات” و”البونصية”، في قرية الدوير بريف البوكمال ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي.