متأثرة بانخفاض قيمة الليرة السورية.. أسواق مدينة الرقة تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الأساسية والمحروقات

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: شهدت أسواق مدينة الرقة ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار 2900 ليرة سورية، تزامن ذلك مع إعلان “الإدارة الذاتية” حظراً كاملاً على الأسواق والمؤسسات والفعاليات الإقتصادية والمدارس يبدأ الخميس المقبل، كما شهدت مدينة الرقة ارتفاعا في أسعار المشتقات النفطية “مازوت 500 ليرة سورية بنزين 600 ليرة سورية لليتر الواحد”، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المدافئ المنزلية ليبلغ ثمن الواحدة 75000ليرة سورية.

فيما يشهد سوق الحديد والإسمنت والبناء ركوداً شبه كامل نتيجة إرتفاع ثمن المواد الأولية والإجراءات الروتينية للحصول على رخصة بناء.