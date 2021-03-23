متأثرة بجراحها.. استشهاد شابة جراء قصف صاروخي تركي طال قرية بريف عين عيسى قبل أيام 

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شابة متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها بتاريخ 19 آذار/مارس، جراء قصف صاروخي تركي طال قرية الحدريات في ريف عين عيسى الشرقي، شمالي الرقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثّق في الـ 21 من آذار/مارس، ، ارتفاع عدد قتلى “قسد” والكوادر في الصفوف الأولى على محاور القتال في صيدا بريف عين عيسى إلى 5 مقاتلين وهم 3 من “الكوادر” وعنصرين من “قسد” قتلوا في أوقات مختلفة منذ اليوم الأول وحتى اليوم، خلال القصف والاشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور البلدة.

وفي الـ 19 من آذار/مارس، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها مع آخرين في وقت سابق، جراء القصف التركي على قرية حدريات شرقي عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.