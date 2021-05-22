متأثرة بجراحها.. استشهاد طفلة برصاص “الأسايش” خلال قيامهم بتفريق مظاهرة جنوبي الحسكة قبل أيام

محافظة الحسكة: وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلة من قرية كشكش متأثرة بجراحها بعد إصابتها برصاصة طائشة أثناء قيام عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بتفريق مظاهرة، طالبت بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات قرب قرية قانا جنوب الحسكة، قبل 4 أيام.

وفي 19 مايو/أيار، عمدت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سورية إلى إلغاء القرار رقم “119” المتعلق برفع أسعار المحروقات عبر إصدار بيان جاء فيه: “تلبية من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية ونزولا عند رغبة الشعب لكون الإدارة هي من الشعب وللشعب تقرر ما يلي:

1- يلغى القرار رقم 119 تاريخ 17/05/2021 الخاص برفع سعر المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية.

2- تعتمد الأسعار القديمة المعمول بها سابقاً قبل صدور القرار رقم 119 لحين صدور قرار جديد وإجراء تعديلات.”