متأثرة بجراحها.. استشهاد طفلة جراء قصف صاروخي من قِبل فصائل “الفتح المبين” على منطقة جورين بريف حماة الغربي

محافظة حماة: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلة جراء قصف صاروخي من قِبل فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدف منطقة جورين الخاضعة لسيطرة النظام بريف حماة الغربي، صباح اليوم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار صباح اليوم إلى سقوط قذائف صاروخية أطلقتها فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، على منطقة جورين الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الغربي، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى، هم رجل وطفلان اثنان، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة.