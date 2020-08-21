متأثرة بجراحها.. مقاتل مقاتلة في “وحدات حماية المرأة” بانفجار عبوة ناسفة في ريف منبج

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقاتل مقاتلة ضمن “وحدات حماية المرأة” متأثرة بجراح أصيبت بها يوم أمس، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة للقوات في ريف منبج شمال شرق حلب، حيث أشار المرصد السوري يوم أمس إلى إصابة 3 مقاتلات من “وحدات حماية المرأة” جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة لهن، في قرية أبو قلقل بريف مدينة منبج شمال شرق حلب.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أن توتراً يسود مناطق نفوذ “مجلس منبج العسكري” في منبج، على خلفية مقتل أحد عناصر “التجنيد الإجباري” ضمن الدفاع الذاتي في قرية سد تشرين بريف منبج، برصاص أحد حواجز القرية.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن العنصر جرى تجنيده منذ فترة قصيرة وحاول مساء أمس الهروب من نقطته العسكرية، ليتم إطلاق النار عليه، الأمر الذي أشعل استياء أهل قرية سد تشرين، وهاجموا نقطة للدفاع الذاتي، ليقوم عناصر الأخير بإطلاق النار على المدنيين، ما أدى لجرح اثنين منهم، قبل أن تدخل “قوات مجلس منبج العسكري” لإنهاء الخلاف.