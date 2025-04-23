متأثرة بجراحها.. مقتل سيدة بعد استهدافها من قِبل مجهولين في مدينة حمص

محافظة حمص: قضت سيدة من الطائفة العلوية متأثرة بجراحٍ أصيبت بها يوم أمس، جراء استهدافها برفقة رجل على يد مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية، وذلك عند مفرق ضاحية الوليد في شارع مساكن الشرطة مقابل كافيه تروبيكانا في مدينة حمص.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق يوم أمس مقتل الرجل على الفور، وإصابة السيدة بجروح حرجة، قبل أن يتم نقلها إلى المشفى لتفارق الحياة اليوم متأثرة بإصابتها.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد حالات التصفية التي ينفذها مسلحون مجهولون ضد مدنيين من مدينة حمص، وسط غياب الإجراءات الفاعلة للحد من هذه الجرائم.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 534 أشخاص، هم: 513 رجل، 14 سيدات، و 7 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 12، هم: (12 رجال، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق: 52 هم: ( 51 رجلًا، 1 سيدة)، 5 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:193 هم: (180 رجلاً، 10 سيدة و3طفل)، 75 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة:106هم: (104 رجل، 1 سيدة، 1 طفل)، 41 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية:39 هم: (36 رجل، 1 سيدة، وطفلان)، 22 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 32 هم: (32 رجل، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 58 هم: (56 رجل، 1 سيدة ، 1 طفل)، 37 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 13، هم: (13 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 2، هم: (2 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا:23 هم: (23 رجل).

– دير الزور: 4 هم: (4 رجال).