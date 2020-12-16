متأثرة بجراحها.. وفاة طفلة جراء انفجار قنبلة يدوية في الدرباسية بريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهدت طفلة متأثرة بجراح أصيبت بها قبل أيام، جراء انفجار قنبلة أثناء العبث بها في مدينة الدرباسية الخاضعة لنفوذ قسد بريف الحسكة، حيث كان المرصد السوري وثق في 11 الشهر استشهاد طفلة وإصابة شقيقتها جراء في انفجار قنبلة يدوية كانت تعبث بها مع شقيقها، في مدينة الدرباسية بريف الحسكة، وتعود القنبلة إلى أحد أقاربهما وهو عنصر في “الأسايش”.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 387 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 120 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.