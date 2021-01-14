متأثرة بجراحها.. وفاة مواطنة جراء إطلاق نار عشوائي على خلفية اقتتال عشائري في طفس غربي درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفاة امرأة متأثرة بجراح، أصيبت بها يوم أمس جراء إطلاق نار عشوائي على خلفية الاقتتال العشائري المسلح في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وفي السياق ذاته، يسود الهدوء الحذر مدينة طفس وسط استنفار لأفراد عشيرتي كيوان والزغبي، فيما قالت مصادر المرصد السوري، أن وفد عسكري وعشائري وصل إلى طفس صباح اليوم لحل الخلاف الدائر بين العشيرتين وإنهاء الصراع، في الوقت الذي تشهد المدينة إغلاق للمحال التجارية تخوفاً من تجدد الاشتباكات.

وكان المرصد السوري وثق أمس مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع جراء عراك مسلح اندلع بين أفراد عشيرتي “كيوان والزعبي” في مدينة طفس، ضمن الريف الغربي لمحافظة درعا، وسط توتر وحشودات بين أفراد العشيرتين تشهده مدينة طفس في هذه اللحظات، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع التابع للنظام في أجواء المدينة، والقتلى الثلاثة من المتقاتلين.