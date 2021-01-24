متأثرًا بجراحه.. استشهاد مواطن بالقصف التركي على مدينة تل رفعت.. وارتفاع عدد الشهداء المدنيين إلى 4 بينهم طفلين

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري استشهاد مواطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس، جراء القصف التركي على مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة القوات الكردية ويتواجد فيها قوات النظام وقاعدة عسكرية روسية بريف حلب الشمالي الشرقي.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 4 وهم: مواطن وطفلان اثنان من تل رفعت وسيدة من مهجري عفرين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، خروج الآلاف من المواطنين، بتشييع الشهداء الثلاثة الذين قضوا أمس بقصف صاروخي تركي على مدينة تل رفعت.

وندد المشيعون بالقصف التركي والانتهاكات المتواصلة التي تجري في عفرين، فيما نفت مصادر المرصد السوري صحة ما تم تداوله من قبل “وكالة الأنباء التركية الرسمية” حول مقتل 7 من الوحدات الكردية بقصف تركي على تل رفعت، والجدير ذكره أن الشهداء هم طفلان اثنان من أبناء المنطقة ومواطنة من مهجري عفرين بفعل عملية “غصن الزيتون”.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها والمتمركزة في تلف بريف عفرين، على مناطق في مدينة تل رفعت الواقعة بريف حلب الشمالي، والتي تسيطر عليها قوات كردية وتتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية بالإضافة لقوات النظام، الأمر الذي أدى إلى سقوط خسائر بشرية، حيث استشهد 3 مدنيين، هم طفلان اثنان من تل رفعت وسيدة من مهجري عفرين، فيما أصيب ما لايقل عن 11 آخرين بجراح متفاوتة، فيما يتزامن القصف مع تحليق لطائرة مسيرة تركية في أجواء المنطقة.

يذكر أن مدينة تل رفعت تأوي أكثر من 22 ألف مهجر من منطقة عفرين، ممن هجروا بفعل العملية العسكرية التركية “غصن الزيتون” قبل 3 سنوات.